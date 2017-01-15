وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض "عودة المدارس" بفيصل والمنيب

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر معرض "عودة المدارس" بشارع الملك فيصل بحي بولاق الدكرور، والذي شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

حيث اطمئن وزير التموين ومحافظ الجيزة على أسعار المنتجات المدرسية المعروضة، وأشادا بالخامات وجودة الصناعات، كما أعربا عن سعادتهم بإقبال المواطنين على شراء المنتجات، خاصًة وأن المعرض يعرض المنتجات بأسعار أقل من السعر السوق الموازية.

من جانبه أكد محافظ الجيزة أن سعي المحافظة نحو إقامة المعارض يأتي في إطار دورها الهام في رفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية مع بداية العام الدراسي ومحاربة الغلاء، مؤكدًا أن المعارض بدأت في استقبال المواطنين ومستمرة لمدة شهر لضمان تحقيق أقصى استفادة لهم، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة التموين في رفع الأعباء عن المواطنين وافتتاح المعارض الغذائية والسلعية.

وأكد المحافظ أنه بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين تم إقامة 6 معارض لمستلزمات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن المعارض التي تم إقامتها تشمل المعرض الرئيسي بشارع الملك فيصل على مساحة 2000 متر مربع، ومعرض الهرم بطريق المنصورية وجنوب الجيزة بميدان المنيب والعجوزة بأرض اللواء وكرداسة بشارع اللبينى والحوامدية بطريق مصر أسيوط الزراعي، موضحًا أن الغرفة التجارية تتحمل كامل تكلفة إقامة المعارض وكافة الخدمات اللوجستية للشركات العارضة التي ستلتزم من جانبها بعرض منتجاتها بتخفيضات تصل إلى 50٪ لبعض المنتجات.

ووجه المحافظ خلال تفقده المعرض مديرية التموين والتجارة بمتابعة وتشديد الرقابة على تلك المعارض، وتسكين مفتش تمويني بكل معرض لمتابعة سير عمل المعرض، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة، وانخفاض أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق، بالإضافة إلى تحرير محاضر للمخالفين في حاله عدم الالتزام بالأسعار المعلنة.

كما افتتح محافظ الجيزة معرض عودة المدارس بالمنيب، وتفقد أروقته والمنتجات المعروضة به من حيث الجودة والأسعار المعلنة، موجهًا الشركات العارضة بالالتزام بنسبة التخفيضات على المنتجات المعلن عنها طوال فترة المعرض، كما وجه بعض العارضين بتخفيض أسعار الكشاكيل والحقائب المدرسية عن الأسعار المعلنة.

موضحًا أن المعارض تأتى بمشاركة نحو 64 شركة متخصصة في مستلزمات المدارس، مشيرًا إلى أن المعارض تتضمن ملابس وأحذية وكشاكيل وحقائب مدرسية وأدوات مكتبية وأجهزة تكنولوجية لجميع المراحل التعليمية بأسعار مناسبة وتقل عن باقي الأسواق.



