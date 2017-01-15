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وكيل تعليم الوادي الجديد يشارك بالمنتدى المصري الفنلندي للتعليم

وكيل تعليم الوادي الجديد يشارك بالمنتدى المصري الفنلندي للتعليم

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 شارك الدكتور / إبراهيم التداوي ، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد ، ورشة المبادرة “الإقليمية للمعرفة والابتكار” لدعم وتطوير مجتمع المعلومات والمعرفة ، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الأستاذ للدكتور / طارق شوقي ، ووكلاء وزارات المديريات التعليمية بمحافظات مصر . 

استُهلّت كلمات اللقاء ، رئيسة جمهورية فنلندا ورئيسة جامعة هلسنكي ، والرئيس المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات ، والتي تضمنت الكلمات دعم الجهود المبذولة لبناء اقتصاديات المعرفة والمجتمعات الرقمية ، والمبادرات الإبداعية المجتمعية ، تحفيزًا لإقامة علاقة وثيقة بين البلدين . 

هذا وقد تم توقيع اتفاقية لإنشاء مركز إقليمي فنلندي للمعرفة والإبداع بالقاهرة ، والذي يستهدف المنطقة العربية الإفريقية ، ودعم المبادرات الرائدة لارتقاء وتطوير التعليم المصري . 

فيما أشاد الدكتور إبراهيم التداوي ، وكيل تعليم الوادي الجديد ، ، بفعاليات المؤتمر ، ودوه في العمل على الارتقاء بالعملية التعليمية في مصر  .



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