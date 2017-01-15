مستقبل وطن بالوادىالجديد ينظم قافله طبيه مجانيه لقرى الداخلة

نظمتت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم ، قافلة طبية مجانية تشمل الكشف والعلاج على المرضى بقرية القصر وتوابعها، وذلك بالوحدة الصحية بالقرية، تشمل القافلة التخصصات "أطفال- باطنة-عظام- أسنان".

يأتي ذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد، في إطار الفعاليات التي يقوم بها الحزب لخدمة المجتمع بمركز الداخلة، تحت رعاية محمد علي عبد الغني أمين الحزب بالمركز.

وتضم القافلة كل من: الدكتور أبوبكر محمود أبوبكر أخصائي الباطنة والقلب، والدكتور محمود عويس أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، وأحمد عبد الصبور أخصائي طب وجراحة العظام، والدكتورة الشيماء يحيي سنوسي أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان، حيث يبدأ الكشف من الساعة 8 صباحًا بمقر الوحدة الصحية



