انطلاق دوري حزب" مستقبل وطن " بأمانه طامية بالفيوم

انطلق دوري حزب "مستقبل وطن " بأمانة طامية على ملعب كابتن أحمد عطية بوسط المدينة والذي ينظمه أمانه شباب المحافظه برئاسة أحمد الجندي أمين شباب المحافظة وتحت رعاية المهندس عبد القادر الجارحي أمين عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور محمود عمر أمين الحزب بطامية والنائب محسن أبو سمنة وراضية إدريس وبمشاركة لفيف من أبناء الحزب بطامية وسط حضور عدد كبير من أهالي طامية.

أدار اللقاءات الحكم علاء البرديسي تحت اشراف كابتن سيد شحته وقد أسفرت النتائج عن فوز شباب فرقص على ناشئين البندر 0/3 نجوم المستقبل على العزيزيه 0/3 مانشستر على شباب فانوس 2/3الفراقصة على الاصدقاء 0/6 والروضه على اصدقاء بسام 1/3اصدقاء حجازي على الروبيات 2/6



