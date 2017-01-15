70 متدربًا  بجامعة سوهاج يشاركون في دورة إعداد القادة الإداريين

افتتح صباح اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ،فعاليات الدورة التدريبية ،التي تنظمها إلادارة العامه للتنظيم والإداره ،بعنوان "إعداد القاده الإداريين "، وذلك بحرم الجامعة القديم ، في الفتره من 23 يونيه الجاري وحتي 11يوليو القادم، بحضور كلاً من المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور أحمد حسانين مسئول المعمل المركزي للهندسة الوراثية بكلية العلوم ، محمد نصر نقيب العاملين، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعه.



وأكدالدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة أن الدورة تهدف إلى صناعة قادة جدد للمستقبل وإعداد وتنمية الموارد البشرية بالجامعة للمشاركة في وضع الخطط والإستراتيجيات وتنفيذها بما يحقق التميز والتطور المستمر، إلى جانب العمل علي تأهيل صف ثان قادر علي الإبداع والإبتكار والتغيير في مختلف الإدارات بما يحقق رؤية الجامعة وأهدافها، كما أكد على ضرورة الإرتقاء بالأداء في العمل والتركيز على تنمية مهارات وقدات العاملين، بالإضافة إلى التوعية المستمرة للعاملين للتعرف علي كل ما هو جديد علي المستوي الإداري .

وأضاف المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة أن الدورة قاصرة علي شاغلي وظائف الدرجة الأولي التخصصية لتأهيل العاملين علي التغيير في الإدارة والإبداع الفكري مما يؤدي لنجاح العمل.

وذكرت أماني عثمان مدير عام التنظيم والإدارة أن الدورة يشارك بها 70 متدرب من العاملين بمختلف الكليات والإدارات بالجامعة، موضحة أن البرنامج التدريبي يتضمن العديد من الموضوعات الهامة ومنها التفكير الإبداعي والإبتكاري لحل المشكلات، التميز المؤسسي والتخطيط الإستراتيجي، مكافحة الفساد والحوكمة، وأيضا كيفية إعداد الأبحاث ومناقشة أوراق العمل المقدمة من المشاركين في الدورة، كيفية إدارة التغيير والتطوير التنظيمي وإعادة الهيكل، بالإضافة إلى معرفة مهارات العرض والإتصال، مبادئ القيادة والعمل الجماعي، أسس إعداد الموازنة العامة، الأسلوب العلمي لتشخيص حل المشكلات، إتخاذ القرار ومعرفة منظومة الشراء والتعاقد الحكومي.

وفي السياق نفسه أشارت حنان رمضان مدير التدريب إلى أن الدورة يحاضر بها كلاً من الدكتور أحمد علي حسين النائب الأسبق لشئون التعليم والطلاب، المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة الدكتور عنتر عبدالعال بكلية الآداب، الدكتور أحمد الخطيب بكلية العلوم، الدكتور خالد عقيل بكلية التجارة، الدكتور خلف همام بكلية الزراعة، ، الدكتورة فاطمة الزهراء بكلية الآداب، ، المحاسب عفت حلمي مدير عام الحسابات والموازنة، الدكتور طارق زكي بكلية الآداب و المحاسب عبدالناصر عبد الحليم مدير عام المشتريات والمخازن



