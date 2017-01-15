محافظ بني سويف يوجه بصرف إعانة مالية عاجلة لإحدى الأسر المحتاجة





استقبل المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، أسرة تعاني من ظروف اجتماعية صعبة،



قرية هرم ميدوم بالواسطى، حيث استطرد المواطن في شرح ظروف أسرته الاجتماعية والصحية، خاصة وأن أبناءه الثلاثة مكفوفين، وتتراوح أعمارهم من 8 إلى 13 عاما، والذين ولدوا بمرض " صغر القرنية " وكذا المياه البيضاء الشديدة التي تعوق الرؤية بشكل تام، مشيرا إلى أن أبناءه أتموا حفظ القرآن الكريم كاملا، وينتظمون في الدراسة، رغم الظروف الصعبة.

وأعرب المحافظ عن تقديره للأسرة المكافحة والتي ضربت أروع الأمثلة في التحدي وأيضاً معاشات الضمان الاجتماعي المتنوعة التي تحصل عليها ـ حاليا ـ قطاعات وفئات وشرائح عديدة من المجتمع.

وقرر المحافظ صرف إعانة مالية عاجلة قدرها خمسة آلاف جنيه لمساعدة الأسرة في ظروفها المعيشية، ومصاريف العلاج، موجها مسؤولي الصحة بالمحافظة بتسهيل كافة السبل المتاحة ولمساعدة الأسرة في توفير الرعاية للأطفال الثلاثة، مؤكداً لهم أن مكتبه دائما مفتوح، وأن الدولة لا تدخر جهداً في سبيل توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتوفير الحلول والبدائل لمشاكلهم واحتياجاتهم.



