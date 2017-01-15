محافظ بني سويف يتابع مستوى الخدمات المقدمة بالوحدات الصحية بالفشن وببا

زار المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، المركز المتميز للأمومة والطفولة بقرية دلهانس مركز الفشن، وذلك لمتابعة مستوى الخدمة الطبية المقدمة، حيث تابع المحافظ مستوى الخدمات المقدمة بأقسام وتخصصات المركز الطبي ، والتي تشتمل على حضانات أطفال، وعمليات نساء، وحجز حالات نساء، وعيادات أسنان، وعيادات أطفال، وذلك إضافة إلى باقي الخدمات المقدمة بوحدات طب الأسرة، وتتضمن خدمات تنظيم الأسرة، والتطعيمات، والأسنان، والخدمات المعملية، والطوارئ، والخدمات الطبية.



ومن جانبه أوضح الدكتور عبد الناصر حميده، وكيل وزارة الصحة، أن المركز المتميز للأمومة والطفولة، بقرية دلهانس هو أحد مستشفيات التكامل التي تم تحويلها بقرار وزاري عام 2006 إلى مراكز صحة أسرة لتقديم خدمات الرعاية الأولية، إلا أن صدر قرار وزاري جديد في عام 2018 بتحويلها إلى مركز متميز للأمومة والطفولة يقدم خدمات " إجراء عمليات نساء وتوليد وعناية مركزة " مشيرا إلى أنه تجرى حاليا التجهيزات النهائية لتشغيل قسم العمليات الجراحية والذي من المقرر افتتاحه خلال أسبوعين.

كما زار المحافظ الوحدة الصحية بقرية الجفادون2، والتي تم تجهيزها " بالمساهمة المجتمعية " طبقا لنموذج التجهيزات النمطية لوزارة الصحة سواء الطبية وغير الطبية من معدات وآلات وأثاث وتركيبها، حيث تابع المحافظ التجهيزات النهائية وتفقد أعمال التطوير والتأهيل المنفذة طبقا لنموذج التجهيزات النمطية والفنية لوحدات طب الأسرة، حيث من المقرر افتتاحها الأسبوع القادم.

ويأتي هذا المشروع ضمن 6 وحدات جاري تطويرها تفعيلاً للبروتوكول الموقع بين المديرية وجامعة النهضة والذي اعتمده المحافظ في مارس الماضي، لتطوير عدد من الوحدات الصحية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا بالمحافظة، بقرى" كوم أبو خلاد، والوكيل البحرية، والسلطاني، وعزبة زكي فاضل، ومنطقة ابني بيتك شرق النيل " .

واختتم المحافظ جولته بزيارة وحدة صحة الأسرة داخل مستشفى تكامل طنسا بني مالو مركز ببا، والتي يتم تطويرها وتجهيزها " بالمساهمة المجتمعية " كمركز متميز للأمومة والطفولة، يشتمل على عمليات نساء وتوليد وحضانات أطفال، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 70% وتم تجهيز وحدة غسيل كلوى بداخلها بسعة 12 ماكينة " بالمساهمة المجتمعية " والتي سوف تخدم مجلس قروي طنسا بني مالو وتوابعها.

وناقش المحافظ الموقف الحالي للأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها، موجها بتذليل كافة العقبات لاستكمال باقي الإنشاءات التي يتم تمويلها عن طريق الوزارة لسرعة نهو المشروع ودخوله الخدمة

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور عبد الناصر حميده، وكيل وزارة الصحة، وأحمد دسوقي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، ومحمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من التنفيذيين المعنيين.



