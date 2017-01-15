رئيس المنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر يجتمع بمديري الإدارات والشيوخ

عقد الشيخ عبد الجليل يونس رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، بحضور عبد الناصر حسان الديب مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، اجتماعَا موسعًا، اليوم الثلاثاء، بديوان عام المنطقة، بمديري الإدارات التعليمية وشيوخ معاهد المرحلة الابتدائية " العادية والنموذجية"، لمناقشة المعوقات التي تواجه المعاهد الابتدائية بالمنطقة، وكيفية إجراءات القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل ٢٠١٩-٢٠٢٠م، والتي تستمر حتى منتصف أغسطس.



حضر الاجتماع حسن عبد الرحيم مدير التعليم الابتدائي، وعبد الستار الصادق مدير التعليم النموذجي، وأميمة حمدي جبريل مدير مرحلة رياض الأطفال، ومحمد عبد الله نوفل مدير إدارة الامتحانات، ومديري الإدارات وشيوخ المعاهد المرحلة الابتدائية.

ونظرا لأنه لأول مرة يطبق نظام التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، فقد تم التنبيه على شيوخ المعاهد باستلام ملفات المتقدمين من أولياء الأمور، ومساعدتهم في تسجيل البيانات على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية والتقدم إلكترونيًا، وفى حين عدم توافر الخدمة يقوم شيخ المعهد بتجميع الملفات وتسليمها للإدارة أو المنطقة، للمساعدة في تسجيل جميع الطلبات المتقدمة.

كما يطلب من ولى الأمر المتقدم ورقيًا "شهادة ميلاد كمبيوتر أصلية، وكشف طبى معتمد من التأمين الصحي بخلو نجله أو نجلته من الأمراض المعدية"، على أن تستكمل الملفات للطلاب المقبولين بعد إعلان نتيجة التنسيق، ويجب التنبيه على ولى الأمر بأنه لا يجوز التقدم لأكثر من معهد في وقت واحد ويؤخذ الإقرار اللازم على ولى الأمر بذلك، حتى لا تضيع الفرصة على الطلاب الآخرين، كما يؤخذ إقرار على ولى الأمر بأن قبول أوراق ابنه ليس نهائيًا إلا بعد ظهور نتيجة التنسيق المعتمد من المنطقة التابع لها.

كما تناول الاجتماع مناقشة جميع المعوقات التي تواجه شيوخ معاهد المرحلة الابتدائية من عدد قاعات رياض الأطفال بالمعاهد، وعدد معلمات رياض الأطفال، وغيرها من التجهيزات والإمكانيات، للوقوف على حلها قبل بدء العام الدراسي الجديد.



