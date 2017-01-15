محافظ الجيزة : الانتهاء من  أعمال الخزان الأرضي الرافع بصفط اللبن

أكد اللواء أحمد راشد ، محافظ الجيزة ، أنه تم الانتهاء من أعمال الخزان الأرضي الرافع بصفط اللبن والذي سيساهم في رفع الطاقة الإنتاجية لمحطة مياه إمبابة لتصل إلى 200 ألف م3حيث انتهت أعمال ملئ الخزان الأمر الذي يسهم فى تقليل أي مشكلات بالمناطق الساخنة لمياه الشرب بصفط اللبن وشمال الجيزة .

وأشار المحافظ إلى أن الإجراءات التي تم تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية على مدار الشهور الماضية ساهمت بشكل ملحوظ فى تقليل المشكلات الناجمة عن انقطاعات مياه الشرب أو ضعف الضغوطات بها .

وأكد المحافظ على التنسيق الدائم مع وزارة الإسكان والمرافق لإزالة أي معوقات تواجه تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي مشيراً إلى أن العام الحالي شهد طفرة في مشروعات مياه الشرب التي تم إدخالها الخدمة حيث تم الانتهاء من مشروعات محطات مياه الحوامدية وأطفيح والمرحلة الأولى من جزيرة الدهب وتوسعات محطة مياه إمبابة والتي ساهمت بشكل كبير فى تقليل مشكلات مواطني تلك المناطق .

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقائه مع المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي واللواء علاء بدران السكرتير المساعد والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي قطاع المياه والصرف الصحى بالشركة حيث شهد اللقاء عرض المشروعات المتعثرة التي لم يتم الانتهاء منها للاستفادة من الاعتمادات المالية التي تم ضخها بتلك المشروعات .

وخلال اللقاء وجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من المشروعات التي وصلت نسب التنفيذ بها لأكثر من 50% لسرعة إدخالها الخدمة مع التأكيد على ضرورة استخدام المشروعات التي يمكن أن يتم تشغيلها جزئياً لمناطق محددة لحين الانتهاء من كامل المشروع وإدخاله لكافة المناطق .



