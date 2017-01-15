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أسقف الوادي الجديد يشارك  في لقاء الشباب الجامعي

أسقف الوادي الجديد يشارك  في لقاء الشباب الجامعي

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نظمت "إيبارشية" الوادي الجديد لقاء مع الشباب الجامعي، وآخر مع شابات المرحلة الثانوية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم بمقر المطرانية، بحضور نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الإيبارشية.

وألقى نيافة الأنبا أرسانيوس كلمة عن "حب الله وكيف ينمو" وذلك خلال القاء مع الشباب الجامعي، بينما جاءت كلمة نيافته لشابات المدارس الثانوية عن "العلاقات الصحيحة و الخاطئة".

يذكر أن نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد يحرص منذ سيامته على التواجد المستمر في مختلف الكنائس والمشاركة في الاجتماعات، إلى جانب الاهتمام بأنشطة الشباب والأطفال، بالإضافة إلى خدمة المرضى والمحتاجين.

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