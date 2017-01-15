إزالة تعديات واسترداد 620 فدانًا أملاك دولة بنطاق مركز طامية

تنفيذاً لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة أو التبوير، قامت الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع رجال الشرطة، بشن حملة لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بنطاق مركز ومدينة طامية، برئاسة اللواء أشرف موافى السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، وبحضور اللواء أحمد عبد المنصف رئيس مركز ومدينة طامية، ومسئولى أملاك الدولة بالديوان العام للمحافظة.



تمكنت الحملة من إزالة 3 حالات تعد بالزراعة والتبوير والبناء على أراضى أملاك الدولة بنطاق طامية، بإجمالي مساحة 620 فداناً، بواقع 100 فداناً خلف مجلس مدينة طامية، و520 فداناً بطريق الفيوم القاهرة بنطاق مركز طامية على قطعتين، كما تم فصل المرافق ( كهرباء ـ مياه ) لعدد 3 حالات أخرى بمساحة 354م2 .



وتم التشديد على سرعة إنهاء إجراءات التقنين لأراضى أملاك الدولة، بجانب إجراءات التصالح للمباني المخالفة طبقاً للقاعد والشروط المنظمة لذلك، وأكد محافظ الفيوم على ضرورة التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، موجهاً أنه لا تهاون فى الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، مشدداً على الانتهاء من إجراءات التقنين والتصالح بشأن التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.



