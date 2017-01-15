لتحقيق السيولة المرورية.. صيانة كوبرى الجيزة المعدني " نزلة الرمد"

تعلن محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية بإجراء أعمال إصلاح وصيانة بكوبرى الجيزة المعدني (نزلة الرمد)، تبدأ الخميس القادم الموافق 5/9/2019 وتستمر على مدى 10أيام في إطار الإجراءات المتخذة لرفع المعوقات وتوفير السيولة المرورية اللازمة، خاصة مع بدء العام الدراسي، على أن تنتهى الأعمال يوم الأحد الموافق 15/9/2019.



كما تنوه محافظة الجيزة أنه سيتم تنفيذ الأعمال ليلاً بدءًا من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة الـ 6 صباحاً لعدم إعاقة الحركة المرورية عدا أيام الجمعة والسبت حيث سيستمر العمل على مدار 24 ساعة مع غلق جزئي لنزلة الرمد والسماح بحارة مرورية لحركة سير السيارات.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه سيتم تنفيذ الأعمال على مرحلتين حيث ستبدأ المرحلة الأولى بالجانب الأيمن من نزلة الرمد اتجاه كوبرى عباس لمدة 5 أيام والمرحلة الثانية ستكون بالجانب الأيسر من نزلة الرمد اتجاه كوبرى عباس لمدة 5 أيام.

ووجه المحافظ مسئولي الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتوفير السيولة المرورية خلال تنفيذ الأعمال ونشر الخدمات المرورية واللوحات الإرشادية بمحيط الأعمال.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وسائقي المركبات بالالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتلافى التكدسات.

ويذكر أن محافظة الجيزة قد أجرت عددًا من أعمال الصيانة للكباري خلال الشهور الماضية في إطار المجهودات التي تبذلها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والتسهيل علي قائدي السيارات.



