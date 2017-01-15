قومي المرأة بالوادي الجديد يبدأ تنفيذ حملة "شهر بدور" بقرى الخارجة

أعلنت نادية عزمي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد أمس الخميس أن الفرع نظم قوافل توعيه بقريتي الثورة وجناح ضمن فعاليات حملة "شهر بدور" بالتعاون مع لجنة حماية الطفل بالمحافظة وشركاء التنمية؛ والتي تضمنت أنشطة فنية ومسابقات في الرسم والتلوين ومسرحيات "لا للختان" وأشعار موجهة لنفس الهدف نفذها الأطفال بالقريتين بمختلف الأعمار، كما تضمن برنامج القوافل التوعية الدينية والطبية والاستشارات القانونية حول القضية ذاتها.

وأضافت عزمي أن الحملة تستهدف إعادة إحياء القضية ونشر الوعي بها على أوسع نطاق من خلال إقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية بتضافر جهود أعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي الطفولة والأمومة وعضوية المؤسسات الحكومية المعنية والمجتمع المدني وشركاء التنمية؛ وذلك انطلاقا من مهمة اللجنة نحو توحيد الصف للقضاء على جريمة ختان الإناث.

وأكدت نادية عزمي أن هذه الفعاليات تأتى في إطار الحملة التوعوية التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة والدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي الطفولة والأمومة بعنوان "شهر بدور" بجميع محافظات الجمهورية.