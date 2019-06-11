حملة لإزالة الإشغالات بكورنيش مرسى مطروح

شن مجلس مدينة مرسى مطروح بالتعاون مع إدارة شرطة المرافق حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع وسط المدينة، وذلك بناء على توجيهات اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لإزالة كل الإشغالات والتعديات عاى الأرصفة لتيسير حركة المرور والمشاة والحفاظ على الشكل السياحي و الحضاري بالمحافظة.



يأتي ذلك تزامنًا مع بداية موسم الصيف السياحي، والحفاظ على الشكل الحضاري لمحافظة مطروح، وبخاصة الشكل الجمالي لكورنيش مدينة مرسى مطروح بعد تجميله، حيث تم تخصيص أماكن للباعة ومنع أي عشوائيات.

أوضح المهندس أحمد الإسكندراتي رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح أنه تم تنظيم حملة ليلية لإزالة الإشغالات بكورنيش المدينة، وفي شارعي الإسكندرية والجلاء تم رفع إشغالات الباعة الجائلين،والعربات المتحركة والثابتة غير المرخصة على الأرصفة والكورنيش، وتم تحرير عدد 30 محضر ،واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

بينما شدد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح على استمرار المتابعة المستمرة لرفع أي إشغالات مع الحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة، ومنع أي تجاوزات أوعشوائيات مع الالتزام بالأماكن المخصصة للباعة.