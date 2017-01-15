محافظ قنا يترأس اجتماع مجلس إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية

ترأس السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اجتماع مجلس إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا، بحضور الأستاذ الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور عبد الفتاح تركي عميد المعهد، وأعضاء مجلس الإدارة بالمعهد.



وفي بداية الاجتماع رحب المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة بالأستاذ الدكتور يوسف الغرباوي وتهنئته لتوليه رئاسة جامعة جنوب الوادي، وخلال الاجتماع تم عرض والتصديق على الحساب الختامي لمشروع الميزانية للسنة المنتهية 2018/2019، وعلى جدول امتحانات تخلفات مرحلة البكالوريوس وعلى الخطة الدراسية للعام الجامعي 2019/2020، بالإضافة إلى الموافقة على انتداب بعض أعضاء هيئة التدريس من الجامعة لدعم العملية التعليمية بالمعهد.

كما تم خلال الاجتماع عرض القرار الوزاري رقم 3630 بشأن استمرار تعيين الأستاذ الدكتور عبدالفتاح تركي عميدًا للمعهد للعام الدراسي 2019/2020 ، كما وافق المجلس على إقامة المعسكر المنهجي لأعداد القادة الاجتماعيين للطلاب المتفوقين للفرقة الرابعة 2019/2020.

وأعرب المحافظ عن خالص تهنئته لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالعام الدراسي الجديد، مؤكدًا اهتمامه بدعم العملية التعليمية داخل المحافظة لتوفير مناخ دراسي جيد للطلاب من أبناء قنا والمحافظات الأخرى يساعدهم في تحقيق التفوق والتميز العلمي.