وكيل تعليم الفيوم يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية بدمو

تفقد محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019 / 2020 م للشهادة الإعدادية بالفيوم، للاطمئنان على سير الامتحان وانتظام العمل ومستوى الامتحان، وجودة طباعة الورقة الامتحانية، وخلوها من الأخطاء اللغوية والإملائية، وتوفير الجو المناسب للطلاب أثناء الامتحان.

تابع "عبدالله" عددًا من اللجان بإدارة شرق الفيوم التعليمية منها لجنة مدرسة دمو الإعدادية، ووجد انتظامًا في اللجان وعدم وجود أي شكوى من الطلاب وهدوء داخل اللجان، حيث يؤدي الطلاب اليوم الأحد الموافق 19 يناير الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، والكمبيوتر، وتكنولوجيا المعلومات.

وجه وكيل التعليم بتوفير سبل الراحة لأبنائه الطلاب من التهوية والإضاءة، وأكد ضرورة الالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وحث الطلاب بضرورة التركيز أثناء الإجابة على أسئلة الامتحان من أجل النجاح والتفوق والحصول على أفضل الدرجات.

كما وجه رئيس اللجنة بضرورة انضباط اللجان وعدم اصطحاب الطلاب والملاحظين للتليفون المحمول، حيث تأكد من جودة طباعة ورقة الامتحان، وخلوها من الأخطاء اللغوية والإملائية ومستوى الامتحان.

كما تابع وكيل تعليم الفيوم غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثاني الثانوي العام، ووجه بضرورة انضباط الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان في سهولة ويسر.

جدير بالذكر أنه يؤدي، اليوم، طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادة تطبيقات رياضية للعلمي، وعلم نفس واجتماع للشعبة الأدبية، ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.



