افتتاح المعمل المصري الصيني بسوهاج لأبحاث الطاقة الجديدة والمتجددة

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري ،محافظ سوهاج، صباح اليوم الإثنين، اللواء الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في زيارة للمحافظة، لافتتاح المعمل المصري الصيني لأبحاث الطاقة الجديدة والمتجددة بمقر مركز تنمية إقليم جنوب الصعيد التابع لأكاديمة البحث العلمي، بجزيرة قرمان بمدينة سوهاج .



وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن إنشاء تلك المعمل يأتي بالتعاون بين أكاديمية البحث العلمي، والمعهد الصيني CETC48، حيث وقع اتفاقية إنشائه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع الرئيس الصيني خلال زيارته للصين عام 2014، وذلك حرصاً من القيادة السياسية على تطوير ونقل التكنولوجيا التي تحتاجها مصر.

وذكر "التوني" أن الهدف من إنشاء المعمل هو إنتاج وتصنيع الخلايا الشمسية بمواصفات صديقة للبيئة في صعيد مصر والتغلب على كثرة الأتربة وارتفاع درجات الحرارة التي تقلل من كفاءة الخلية الشمسية.

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن حفل الافتتاح اليوم يشهد حضور ممثلين عن السفارة الصينية في مصر، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، لافتاً الى انعقاد مجلس عمداء جامعة سوهاج عقب الافتتاح برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



