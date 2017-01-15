صحة المنيا تعلن إغلاق 49 منشاة طبية خاصة مخالفة

أكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة أصدرت قرارات إغلاق إداري لـ 49 منشاة طبية مخالفة، كما أصدرت تراخيص لـ 14منشأة طبية خاصة، وذلك خلال عددمن الحملات التفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية، بهدف إعادة الانضباط داخل تلك المنشات الخاصة والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.



أوضحت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن قرارات الإغلاق جاءت عقب المرور على 130 منشأة طبية خاصة مابين مستشفيات، ومراكز طب وعيادات خاصة، ومعامل، لإحكامالرقابة والمتابعة للمنشأت الطبية الخاصة والوقوف على مدى استيقاءها لجميع الاشتراطات والضوابط الصحية.



وأكدت أن هذه القرارات جاءت لعدم وجود تراخيص عمل لتلك المنشآت، وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.

وفي نفس السياق، حررت مديرية الصحة 301 محضر مخالف للاشتراطات الصحية ، وأعدمت 1945.43 لتر من المواد السائلة، وذلك خلال حملة قامت بها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين للوقوف على المنتجات المعروضة للمواطنين في الأسواق ومنافذ البيع، والمنشآت الغذائية (المصانع، والأسواق، والباعة الجائلين) ومعرفة مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.