جهاز تنمية المشروعات بالوادي الجديد يمول 45 مشروعًا بـ 2.3 مليون جنيه

أعلن محمود سبع، مدير عام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالوادي الجديد، اليوم، (لبوابة ماسبيرو) أن الجهاز ضخ 2.3 مليون جنيه لعدد 45 مشروعًا تجاريًا وإنتاجًا حيوانيًا وخدميًا بالمحافظة.



وأضاف سبع أن تلك المشروعات تم تمويلها خلال الفترة من 1 مايو حتى 31 مايو الجاري، مؤكدًا أنها وفرت 77 فرصة عمل لأبناء المحافظة، وأشار إلى أن تمويل المشروعات تم من خلال جهات وسيطة كالبنوك والجمعيات الأهلية، وأيضا من خلال الإقراض المباشر من الجهاز.

والجدير بالذكر، أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد قال إن هناك تنسيقًا مع عدد كبير من المؤسسات الخيرية والجمعيات والبنوك الخاصة والحكومية لتدعيم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، والتي توفر الآلاف من فرص العمل للشباب في شتى المجالات، لافتًا الانتباه إلى أن هناك عدة برامج للتمويل لضمان نجاح تنفيذ المشروعات في جميع المجالات الزراعية والصناعية والتجارية .