شباب وفتيات الأقصر يزرعون أشجار مثمرة تفعيلاً لمبادرة "شباب في حب مصر"

قام عدد من شباب وفتيات محافظة الأقصر، بمشاركة رجال الشرطة، وبرعاية المحافظ مصطفى ألهم، بزراعة الأشجار المثمرة على جانبي الطرق استكمالًا لفعاليات مبادرة الرئيس السيسي "شباب في حب مصر" لزراعة مليون شجرة مثمرة بجميع محافظات الجمهورية.



وقال العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر إن المبادرة بدأت بقيام العمال بمعاونة الشباب في زراعة الأشجار المثمرة بمنطقة حي المطار، موضحًا أن الحملة لها بعد جمالي وبعد اقتصادي، حيث تهدف لزراعة الأشجار الخاصة بالمحاصيل البستانية التي يراعى فيها المشهد الجمالي والإنتاج الاقتصادي لأشجار مثمرة بدلًا من أشجار الزينة القديمة.

وأضاف أن الحملة تستهدف ترشيد استهلاك المياه بزراعة الأشجار المثمرة ذات القيمة الاقتصادية، بهدف إعلاء قيم الجمال والحد من التلوث وترشيد استهلاك المياه، لافتًا إلى أن تلك الأشجار تم اعتمادها كنماذج لتغيير ثقافة الحفاظ على الشجرة المثمرة بدلًا من أشجار الزينة الأكثر استهلاكا للمياه.



