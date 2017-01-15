محافظ الفيوم يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية بالمدرسة المصرية اليابانية

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حفل ختام الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الأول بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة الفيوم الجديدة.

بحضور محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتور يوشيفومي آمورا الممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، والدكتور كازواكي هاشيموتو المدير المشارك بوحدة إدارة المدارس اليابانية المصرية، والدكتورة ابتسام حسني مدير المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الفيوم الجديدة.

في كلمته، أكد محافظ الفيوم أهمية التعاون الوثيق بين الجانبين المصري والياباني في العملية التعليمية، تفعيلًا للمشروع القومي الذي يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بهذا النوع من التعليم، كما أكد أهمية الأنشطة المدرسية كأداة للابتكار والإبداع في العملية التعليمية.

أعرب عن سعادته البالغة بوجود أعداد كبيرة من أولياء أمور تلاميذ المدرسة، مشيدًا بحرصهم عن إلحاق أبناءهم بهذا النموذج من التعليم المزدوج المصري الياباني، كما قدم شكره وتقديره لوزارة التربية والتعليم لاهتمامها بهذا النموذج التعليمي، موكدًا حرص المحافظة على تقديم كل سبل الدعم اللازم للنهوض بالمدرسة، والارتقاء بالمستوى التعليمي بها، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا متميزًا.

على هامش الزيارة تفقد محافظ الفيوم معرض أنشطة ومنتجات الطلاب، كما تفقد صالة الألعاب الرياضية الخاصة بتلاميذ المدرسة، وقام بمنح عدد من تلاميذ المدرسة شهادات تقدير، فيما قامت إدارة المدرسة بتقديم درع للمحافظ تقديرًا لدوره في دعم المنظومة التعليمية بالمدرسة.



