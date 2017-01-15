صحة البحر الأحمر تنظم دورة تدريبية للعاملين بوحدات الغسيل الكلوي .





عقدت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر اليوم دورة تدريبية للاطباء والتمريض وفنيي الصيانة بجميع وحدات الكلي التى تم دعمها بماكينات الغسيل الكلوى الجديدة (الجامبرو) والتي عقدت علي مدار يومان وذلك من خلال إدارة المستشفيات بالمديرية بالتعاون وقسم الكلي بمستشفي الغردقة العام حيث تم التدريب علي رأس العمل من خلال محاضرات عملية ونظرية بحضور ٣٢ متدرب من مستشفيات الغردقة العام -سفاجا المركزى- رأس غارب) وذلك لرفع المستوي الفني ومستوي الخدمة المقدمة بوحدات الكلي للمرضى لكيفية التعامل مع الماكينات ومواجهة اى اعطال وسرعة علاج الاعطال وتفاديها ووضع بروتوكول موحد للاجراءات المتخذة في مجال الصيانة بجميع الوحدات مع التاكيد علي التفعيل الدائم لكافة عقود الصيانة مع الشركات الوكيل

وبحضور أحد المختصين بالشركة الموردة.

ومن الجدير بالذكر أنه تم توريد ١٣ماكينةغسيل كلوى جديدة ماركة جامبرو خلال شهر يناير الماضى تقدر قيمتهم بحوالى اثنين ونصف مليون جنيه تم توزيعهم علي مستشفيات (الغردقة العام،رأس غارب،سفاجا المركزي)







