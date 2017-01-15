جامعة سوهاج تحتضن 60 شركة في معرض للتصنيع الغذائي والزراعة المستدامة

افتتح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج المعرض الأول للزراعة المستدامة والتصنيع الزراعي "أجري تك"، يرافقه اللواء عصام الليثي سكرتير عام محافظ سوهاج والمهندس علي أبوسنة مستشار وزيرة البيئة المدير التنفيذي لمؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة.

حضر الافتتاح كل من الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع والدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة ووكلاء وزارة الزراعة بمختلف المحافظات وعدد من قيادات المجتمع التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وخلال جولته التفقدية بالمعرض قال رئيس الجامعة إن المعرض يقام بمقر الجامعة القديم في الفترة من ٢٩ حتى 31 من أغسطس الحالي؛ وذلك بالتعاون مع وزارتي الزراعة والبيئة ومشروع "حياة" التابع للمكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO" والجمعية الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" ومبادرة رواد النيل لتشجيع ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن المعرض يضم عدة قطاعات من الشركات العاملة في القطاع الزراعي ويشمل الصناعات الغذائية والأسمدة وتدوير المخلفات الزراعية والطاقة المتجددة ومنتجي الآلات، بالإضافة إلى الشركات التي تقدم منتجات مستدامة وصديقة للبيئة، إلى جانب المؤسسات الداعمة بما في ذلك البنوك والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات القطاع العام ذات الصلة.

وأضاف عزيز أن الجامعة تحرص بشكل دائم على خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته؛ وذلك عن طريق الإسهام في حل مشكلاته وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن المعرض يهدف إلى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وربط المزارع بالأسواق وتنمية الزراعات التعاقدية وتشجيع الشركات الناشئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة خاصة في مجال التصنيع الزراعي وتدوير المخلفات الزراعية وكذلك الزراعة النظيفة وتصدير الحاصلات الزراعية.

كما أوضح عزيز أن جامعة سوهاج شاركت في المعرض من خلال وحدة إنتاج شتلات الخضر المطعوم والتي عرضت عدة منتجات منها بطيخ مطعوم وخيار مطعوم وعادي، وهذه الشتلات مطعمة لتقاوم مشاكل التربة من الملوحة والأمراض المختلفة (النيماتودا) وفطريات التربة والتغلب على مشاكلها من ناحية نقص العناصر وعدم وجود مادة عضوية في الأراضي الجديدة حديثة الاستصلاح.

من جانبه أكد طه أن المعرض يمثل نقطة تلاق بين مجتمع الأعمال الزراعي؛ حيث سيحصل الحاضرون والعارضون على فرصة للقاء الموردين الرئيسيين والعملاء والمؤسسات الداعمة والمنظمات غير الحكومية منظمات التنمية الدولية التي تركز بشكل أساسي على صعيد مصر، كما يمثل حلقة وصل بين المهتمين بمجال الإنتاج الحيواني والميكنة الزراعية والزراعة النظيفة والطاقة المتجددة وتدوير المخلفات الزراعية.

كما أضاف أن المعرض يشارك فيه 60 شركة عاملة بمجالات الزراعة العضوية والمكافحة الحيوية والطاقة الشمسية والأعلاف والأسمدة والتعبئة والتغليف والزراعة التعاقدية والبيوجاز، إضافة إلى عرض مشروعات تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال الإنتاج الحيواني والدواجن ومشروعات التوعية بالاستخدام الآمن للمبيدات الحرية، وأيضًا مشروعات تصدير البصل وبعض الحاصلات الزراعية المهمة.