محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بحصر جميع الأراضي التابعة لصندوق استصلاح الأراضي للتحكم في تصرفات الآبار الجوفية طبقًا للتقنيات العلمية الحديثة، وكذلك الحفاظ على الخزان الجوفي وترشيد استهلاك مياهه.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ اجتماع صندوق استصلاح الأراضي، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ ،وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، حيث أشار إلى ضرورة عقد ندوات وحملات توعية لترشيد استهلاك المياه، والحفاظ عليها واتباع أساليب الري الحديثة في الزراعة، وذلك بالتنسيق مع جامعة الوادي الجديد.

كما ناقش الاجتماع أبرز الطلبات المقدمة للصندوق لإقامة مشروعات استثمارية في المجالات المختلفة وذلك لتيسر الإجراءات وإزالة أي معوقات أمام أصحابها.