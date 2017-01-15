"بيطري الزقازيق" تتصدر الجامعات المصرية ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا

تصدرت كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق الجامعات المصرية والعربية ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا؛ وذلك فقًا لتصنيف "شنغهاي" الصيني لعام 2019؛ حيث حصلت على ترتيب متقدم على مستوى العالم في الفئة من 101 إلى 150 تليها جامعة بنها ثم جامعة القاهرة.

وأكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق أن التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات العالمية للجامعات هو نتاج جهود متصلة لإدارة الجامعة وكلياتها وأساتذتها في دعم وتحسين مخرجات التصنيفات الدولية للجامعة وتنمية المعايير المطلوبة لها من حيث تطوير العملية التعليمية والبحثية والإدارية وزيادة النشر الدولي وتحسين نوعيته.

وأضاف أن ظهور كل هذه التخصصات العلمية لتنافس على المستوى العالمي في تصنيف دولي كـ"شنغهاي" الصيني الذي يعتمد على معايير موضوعية في الحكم على الجامعات المصنفة ما هو إلا جني لثمار القرارات الإصلاحية التي اتخذتها إدارة الجامعة على مستوى اللوائح التعليمية، مشيرًا إلى أن هذا التقدم يظهر الثورة العلمية التي نفذتها الجامعة على لوائحها التدريسية وآليات النهوض بالبحث العلمي داخل كليات ومعاهد الجامعة المختلفة.

من جانبها أشارت الدكتورة ميرفت عسكر نائبة رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن تصنيف شنغهاي الصيني يعد من أقوى التصنيفات العالمية للجامعات؛ حيث يعتمد على معايير موضوعية يمكن قياسها تتضمن حجم ونوعية البحوث العلمية المنشورة لأعضاء هيئة التدريس في الدوريات والموسوعات العلمية الدولية.

وقدم رئيس الجامعة ونائبته لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة نهلة الجمال المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لأسرة كلية الطب البيطري بالتهنئة، متمنيين المزيد من التقدم في التصنيفات العالمية المختلفة التي تستهدفها الجامعة.