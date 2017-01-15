حملات نظافة وصيانة للمسطحات الخضراء في محافظة الجيزة









شهدت شوارع أحياء العجوزة والدقي حملات نظافة موسعة، عقب أجازة عيد الفطر المبارك، حيث وجة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع كفاءة نظافة المسطحات الخضراء وإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل الأجازة، وذلك نظرًا لحاجة العديد من المسطحات الخضراء التي توافد عليها المواطنين إلى أعمال صيانه سريعة، كما وجه بعمل ترميمات للأرصفة والبلدورات المتهالكة وتجميلها ودهانها.

ومن جانبة، أكد اللواء هاني العناني رئيس حي العجوزة أنه تم رفع كفاءة النظافة بالجزر الوسطى بالشوارع الرئيسية، من خلال رفع كفاءة المسطحات الخضراء، والمزروعات بها .

وأشار إلى أن الحملات تمت بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل، وشملت شوارع شهاب، وأحمد عرابي، وشرق الترسانة، ووادي النيل، ومحمود بدر الدين، وصلاح جاهين، والنيل الأبيض.

فيما أكد اللواء خالد المجايري رئيس حي الدقي أنه تم تنفيذ حملات كنس، وتجريد بشوارع التحرير، ومحي الدين، ومصدق وإيران، وهارون، ورفع مخلفات من الشوارع الجانبية والمتفرعات، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إصلاح كسر بماسورة مياه بشارع البطل أحمد عبد العزيز، وتم رد الشئ إلى أصله.



