نائبة محافظ البحر الأحمر تعقد مؤتمر جماهيري للاطمئنان على أهالي حلايب





عقدت الدكتورة يسرا عطية نائبة المحافظ مؤتمر جماهيرى لأهالى مدينة حلايب وذلك للاطمئنان على الأهالى عقب تعرضهم للسيول وكذلك للرد على أسئلئتهم ، جاء ذلك فى حضور وفد أمنى رفيع المستوى ومجموعة من القيادات التنفيذية بالمحافظة ( التضامن الاجتماعي ومجلس، شركة الكهرباء،وشركة مياه الشرب والصرف، وجهاز الاسكان والتعمير........الخ ) .



فى بداية اللقاء نقلت الدكتورة يسرا عطية نائبة المحافظ تحيات رئيس الجمهورية لأهالى المدينة مؤكدة على حرص القيادة السياسية على الاطمئنان عليهم لحظة بلحظة ، ثم قامت بشرح مفصل للجهود التي تمت واستمرت لمدة ثلاثة أيام وما تم بها من خطوات .

فقد أكدت نائبة المحافظ على أنه تم البدأ فى أعمال الحصر لمتضرري السيول بمدينة حلايب وذلك لتعويض الأهالى حسب الضرر الذي تعرضوا لهم ، حيث أشارت إلى أنه قد تم حصر إجمالى عدد من الأهالى اللذين أضيرت منازلهم بشكل كامل، وأنه تم منحهم مساكن بديلة كمرحلة أولى فيما تعمل لجان الحصر بحصر كافة المتضررين وإعطائهم وحدات سكنية بديلة بما لا يخالف الشروط والضوابط.



وقد أشارت نائبة المحافظ إلى أنه يتم تسلم العديد من المساعدات الاجتماعية والغذائية لمتضررى السيول بمدينة حلايب وقراها وذلك مساهمة من الجمعيات الأهلية والخيرية والمحافظة .



وقد فتحت نائبة المحافظ باب المناقشة والحوار مع كافة الأهالى وذلك للاستماع إلى مطالبهم، حيث أشارت النائبة إلى أنه سيتم تحقيق كافة مطالب الأهالى والتى منها، زيادة حصة الدقيق وزيادة أعداد الأفران، وتوفير منفذ بيع للسلع والخضروات، وكذلك معالجة الأضرار التى أصابت السوق بالمدينة ومعالجتها.



