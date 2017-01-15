إنشاء مشتل إقليمي للنباتات البيئية بالوادي الجديد

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بوفد جهاز شئون البيئه، الذي يزور المحافظة على خلفية اللقاء الذي جمع بين الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ومحافظ الإقليم لإطلاق المبادرة القومية للتشجير لمكافحة التصحر.



وأكد الزملوط أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على إقامة مشتل إقليمي للنباتات البيئية، لخدمة المحافظة ومحافظات الصعيد وذلك علي مساحة 5 أفدنة بكل من مدينة الخارجة والداخلة.



كما تم الاتفاق على إيفاد لجنة من الوزارة لرفع كفاءة مصنع المخلفات وكذلك تطوير ورفع كفاءة حديقة المطار مشيراً إلى أنه من المقرر البدء فى تشجير مدخل المحافظة بداية من جامعة الوادي الجديد وصولا بمعبد هيبس وذلك ضمن خطة مكافحة التصحر وزحف الرمال..



