محافظ القاهرة: إخلاء منطقة حكر السكاكيني القديم لإعادة تخطيطها

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أنه تم إخلاء منطقة حكر السكاكيني القديم بالكامل ونقل "832" أسرة حتى الآن إلى مساكن آمنة ومجهزة بالأثاث والأجهزة اللازمة بمشروع المحروسة " 1" وجارى استكمال أعمال التسكين ل 62 أسرة بعد استكمال أوراقهم والإجراءات الإدارية.



وأضاف المحافظ أنه جاري فحص التظلمات بمعرفة لجنة برئاسة نائب المحافظ للمنطقة الشمالية لفحص كل تظلم على حدة وتحديد مدى استحقاقه للسكن من عدمه.

وأشار المحافظ إلى أن منطقة الحكر القديم البالغ مساحتها حوالى 7 أفدنة سيتم إعادة تخطيطها بمعرفة عدد من خبراء التخطيط بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك لاستغلالها الاستغلال الأمثل وتوفير احتياجات المنطقة من مدارس وحدائق وأماكن انتظار وأنشطة تجارية بما يعود بالارتقاء بالمنطقة وحي الشرابية بالكامل.

وأوضح المحافظ أن أجهزة المحافظة تعمل بالتنسيق مع مديرية الأمن على بدء العمل في إزالة ونقل سكان منطقة حكر السكاكيني الجديد خلال الأيام القادمة، وبذلك تكون المحافظة انتهت من القضاء على بؤرتين عشوائيتين بحي الشرابية، بخلاف ما يتم من إزالات أخرى بأحياء القاهرة المختلفة.

ووجه المحافظ المهندس أشرف حلمي مدير مديرية الطرق بالقاهرة بالبدء في أعمال تطوير محور شرق السكة الحديد ومزلقان أبو وافية وكذلك محور ترعة الإسماعيلية فور الانتهاء من أعمال تحويل شبكة الكهرباء الهوائية لكابلات أرضية، بالإضافة إلى رفع كفاءة كباري السيارات الواقعة بنطاق حي الزيتون من أعمال رصف وإصلاح الفواصل والأسوار وإعادة طلائها مع رفع كفاءة الإنارة بهم، كما وجه بإعادة تطوير سوق الأميرية وإعادة هيكلته وتنظيمه وتطوير المنطقة المحيطة به.

جاء ذلك خلال لقاء الدوري لمحافظ القاهرة بأعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشمالية بالقاهرة، مؤكدًا على أهمية التواصل الدائم مع أعضاء البرلمان للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية والاستعانة بآرائهم والتنسيق المستمر مع أجهزة المحافظة للصالح العام وخدمة المواطنين.