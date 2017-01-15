تخفيض إيجار الأراضي الزراعيه بالوادي الجديد

قال الزملوط إنه تقرر تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي المؤجرة من صندوق استصلاح الأراضي على النحو التالي: مساحة أقل من 3 أفدنة يتم تأجير الفدان بـ 250 جنيهًا سنويًا إذا كان مصدر الري على نفقة المواطن، و350 جنيهًا للفدان سنويا إذا كان مصدر الري على نفقة صندوق استصلاح الأراضي.

وبالنسبة لمساحة الأراضي الأكثر من 3 أفدنة حتى 5 أفدنة فيتم تأجير الفدان بــ350 جنيهًا سنويًا إذا كان مصدر الري على نفقة المواطن، و450 جنيهًا إذا كان مصدر الري على نفقة صندوق استصلاح الأراضي.

كما يتم تأجير الأرض التي تزيد مساحتها عن 5 أفدنة بمقابل 500 جنيهًا للفدان الواحد سنويا، إذا كان مصدر الري على نفقة المواطن، و600 جنيهًا للفدان سنويا، إذا كان مصدر الري على نفقة صندوق استصلاح الأراضي، كما تعفى المساحات التي لا تتعدى 3 أفدنة من الزيادة السنوية المقررة 3 %.



