زراعة الوادي الجديد تحيي دور المرأة في التنمية الريفية

تنفذ مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، سلسلة من الندوات الإرشادية، في إطار اهتمام العملية الإرشادية بدور المرأة في إحداث التنمية الريفية ودورها الأساسي في بناء الفرد بناءً صحيحًا، وبخاصة من الناحية الصحية والجسدية.

أكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة عقد ندوة إرشادية مع السيدات بمدينة بموط بعنوان "أهم الأمراض التي تصيب الخضر والفاكهة" وأثرها في الصحة الغذائية للأسرة.

حاضرت في الندوة الدكتورة شيماء ناجي، مدرس أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية، والتي تحدثت عن أهم الأمراض التي تصيب الخضراوات والفاكهة، وأضرارها على صحة الأسرة، وكيفية التخلص من الخضراوات المصابة وتعقيم الأدوات المستخدمة في تقطيع الخضر والفاكهة.

أضاف المرسي أن الندوة تناولت أهمية دور المرأة في مساندة الرجل في إحداث التنمية الريفية ومساندته في عملية الزراعة وأهمية دورها في التصنيع الغذائي للمنتجات الزراعية، ومنتجات الألبان لتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسرة.



