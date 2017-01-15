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محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال توسعة ازدواج طريق البرمودي بالخارجة

محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال توسعة ازدواج طريق البرمودي بالخارجة

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تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، طريق البرمودي بالخارجة، والذي تجري فيه أعمال توسعة وازدواج بطول 1.5 كم كمرحلة أولى.

وجه الزملوط بسرعة الانتهاء من إجراءات حصر النخيل بالأرض الواقعة في حرم الطريق، وذلك لتعويض الأهالي بنخيل مثله، ومبالغ مالية مقابل الأرض من خلال لجنة التثمين المختصة.

شدد محافظ الوادي الجديد على إزالة الدورانات في الطريق وجعلها بشكل مستقيم لتمكين سائقي السيارات من الرؤية، وذلك للحد من حوادث الطرق، والحفاظ على أرواح المواطنين.


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