محافظ أسوان يشارك في مؤتمر الشباب الإفريقي الأوروبي "نوفي ساد" الصربية

في إطار توطيد العلاقات المصرية الأوربية، وإعلان مدينتي أسوان المصرية ونوفي ساد الصربية كعاصمتين للشباب في إفريقيا وأوروبا لعام 2019، يشارك اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان في مؤتمر المائدة المستديرة حول الشباب الإفريقي والأوروبي، والذى سيعقد بمدينة نوفى ساد الصربية في منتصف نوفمبر الجاري، بحضرها ستيفن هيودولين ممثل وفد الاتحاد الأوروبي في صربيا، والسفير عمرو الجويني سفير مصر لدى صربيا، بجانب ميلوس فيوزديتش عمدة مدينة نوفى ساد، وجميع عمد المدن الأوربية التي تم اختيارها كعواصم للشباب من قبل، حيث تمثل مدينة نوفى ساد المدينة رقم 11 في أوروبا التي تنال هذا اللقب.



سيشارك أيضًا في المائدة المستديرة ممثلين عن الشباب الإفريقي والأوروبي، تضمهم حلقات نقاشية لاستعراض المبادرات والمقترحات المطروحة، على أن تخرج الدائرة المستديرة باستنتاجات وتوصيات لصالح شباب العالم، بالإضافة إلى عقد عدة جلسات متنوعة ومهمة، على رأسها جلسة نقاشية بعنوان "أهمية الاستثمار في الشباب".

كما ستعقد جلسة أخرى بعنوان "أفضل الممارسات .. عواصم الشباب في أوربا وأفريقيا "، بمشاركة دينا الحاروني ممثلة منتدى شباب العالم، وفالنتينا أنتيك رئيسة شبكة عواصم الشباب الأوربي.

وفى نفس إطار زيارته لجمهورية صربيا سيقوم اللواء أحمد إبراهيم بتوقيع اتفاقية صداقة وتوأمة بين مدينة أسوان المصرية ومدينة أوزيتسا الصربية والتي تضم ثاني أقدم محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية من نوعها على مستوى قارة أوروبا، ليساهم ذلك في تدعيم العلاقات بين مصر وصربيا بشكل عام، علاوة على تعزيز الروابط بين أسوان وأوزيتسا على وجه الخصوص بمختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والتقنية والرياضية والبيئية والسياحية.

وأكد محافظ أسوان أن اتفاقية الصداقة والتوأمة بين أسوان وأوزيتسا تهدف أيضًا إلى تحقيق التعاون بين المدينتين في مجالات تبادل الخبرات في الإدارة المحلية والتراث الثقاف والفني والتاريخي وحماية البيئة والمحافظة عليها، بجانب التعليم والرياضة والرعاية الصحية والتنمية السياحية وإدارة المخلفات الصلبة وإعادة التدوير، موضحًا أن الاتفاقية تشمل عرض الفرص الاستثمارية بالمدينتين في سياق القواعد والأنظمة المحلية، وزيادة التدفق السياحي بينهما، بجانب تبادل الخبرات في مجال الاستغلال المستدام لمصادر المياه الحرارية والانتفاع منها بشكل مسئول.

وأضاف المحافظ أن سيتم أيضًا تبادل السياحة البيئية ومخيمات السياحة البيئية والاستخدام المستدام للمصادر الطبيعية ، علاوة على برامج تيسير الزيارات المتبادلة بين المدينتين خاصة زيارات المستثمرين والشباب ، بالإضافة إلى تفعيل الأنشطة الرياضية والتجارة والموارد البشرية، وتبادل المعلومات والمهارات في الزراعة وتشجيع المعارض التجارية والسياحية. وأشار المحافظ إلى أنه بموجب الاتفاقية سيقوم الطرفان بالترويج للجولات الخاصة بالعروض الثقافية والمهرجانات المسرحية والموسيقية بكل من أسوان وأوزيتسا، وتبادل ممثلي الجمعيات والأندية الثقافية خلال العطلات العامة والمهرجانات الرسمية، لافتًا إلى أنه بموجب ذلك سيقوم الطرفان بتعزيز وسائل الحماية البيئية وإدارة المخلفات وإعادة التدوير وترشيد استهلاك الطاقة، من خلال تبادل الخبرة والمعرفة في مجال إدارة المحميات الطبيعية، وكذا في مجال الأبحاث البيئية، على أن تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة 5 أعوام وتجدد تلقائيًا لفترات مماثلة.