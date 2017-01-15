لجنة وزارية لتقييم مركز تنمية القدرات الصحفية  بتعليم  الوادي الجديد

استقبل قطاع التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، لجنة تقييم مركز تنمية القدرات الصحفية (صيف ٢٠١٩)، والمكونة من طارق إبراهيم عزب، وعلي عبد المطلب جاد الله أعضاء لجان التحكيم بوزارة التربية والتعليم، والتي تقام بمدرسة الخارجة الابتدائية المشتركة، تحت رعاية الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وعقب افتتاح المركز أجرت لجنة التقييم جولة تفقدية بأجنحة المركز، والذى يتضمن العديد من الفنون الصحفية والوسائل منها "مجلات حائطية ما بين الشاملة والمتخصصة، ورسومات جدارية، و مجلات الربع ساعة، ولوحات تعريفية وإرشادية، وأبحاث وقصص قصيرة، ومقالات صحفية"، ثم أعقب الجولة تحكيم مسابقة الكاريكاتير.

من جانبه أثنى الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على المجهودات المبذولة لتنفيذ هذا المعرض السنوي، متمنيًا حظًا سعيدًا لتعليم المحافظة، حيث حصل القطاع من قبل على العديد من المراكز المتقدمة بجميع المسابقات الوزارية الخاصة بالصحافة المدرسية.