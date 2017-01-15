محافظ الجيزة يراجع التجهيزات النهائية للمدارس

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاء مع مديري عموم الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد والإطلاع على نسب تنفيذ أعمال الصيانة والتجهيزات بالمدارس.



وجه «راشد» بوضع حلول عملية لمواجهة الكثافات الطلابية على مستوى المدارس بالمحافظة والاستفادة من جميع الفراغات والمكاتب الإدارية بالمدارس وتحويلها إلى فصول دراسية لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب إضافه إلى استغلال المدارس المجاورة ذات الكثافات الطلابية الأقل وتسكين طلاب بها وتوزيع المدرسين حسب حتياجات المدارس لسد أى عجز.

وكلّف المحافظ مديري الإدارات التعليمية بالتأكد من توافر شروط السلامة الإنشائية والأمان بالمدارس والمنشآت التعليمية قبل بداية العام الدراسي من خلال اللجان المشكلة لمتابعة كل المدارس ونقل جميع الرواكد لأماكن تخزين مؤقتة وآمنة بعيدًا عن السرقة والحريق بالإضافة إلى متابعة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بصورة مستمرة.

ووجه بتفعيل خطط الزيارات الميدانية وسرعة الانتهاء من مراجعة التجهيزات المدرسية والمباني ومتابعة نظافتها من الداخل (الأفنية، الفصول الدراسية، الطرقات، حجرات الأنشطة، دورات المياه، الأسوار)، كما وجه بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مشكلة قد تواجه المحيط الخارجي للمدرسة من بالوعة صرف بدون غطاء، أو كابل كهرباء مكشوف، أوحالة رصف سيئة بالشارع أو تجمعات للقمامة وإشغالات تعوق حركة الطلبة وتهدد سلامتهم، حيث يتم التعامل معها على الفور بالتنسيق مع رئيس الحي أو المدينة المختص.

ومن جانبة، أشار خالد حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه تم تكليف مديري العموم بحصر أي احتياجات بالمدارس لسرعة توفيرها سواء بالمشاركات المجتمعية أو من خلال المديرية، مشيرًا إلى أن أعمال الصيانة تجرى بشكل جيد وخلال أيام سوف يتم الانتهاء منها بالكامل بجميع المدارس، إضافة إلى أنه تم استلام الكتب الدراسية بنسبة90% من الوزارة وتمت توزيعها على الإدارات التعليمية والمدارس .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ بحضور السكرتير العام، والسكرتير المساعد، ورئيس مدينة الجيزة، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ورئيس هيئة الأبنية التعليمية، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري عموم الإدارات التعليمية بالمحافظة، ورئيس جهاز المتابعة الميدانية لعرض الاستعدادات للعام الدراسي الجديد والوقوف على السلبيات للعمل على حلها في أسرع وقت.



