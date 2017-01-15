تكريم ذوي الاحتياجات في البطولة الإقليمية لألعاب القوى بالوادي الجديد

شهدت الدكتورة حنان مجدي نائبة محافظ الوادي الجديد الاحتفالية التي أقيمت لتكريم طلاب مركز الداخلة من ذوي الاحتياجات الخاصة والذين شاركوا في البطولة الإقليمية لمحافظات شمال الصعيد لألعاب القوى بالفيوم بحضور عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمركز في احتفالية تم تنظيمها بالمركز تيسيرًا وتخفيفًا على الطلاب المكرمين.

حيث نقلت نائبة المحافظ تهنئة محافظ الإقليم للمكرمين، مشيدة بالفقرات والعروض الفنية التي قدمها طلاب المدرسة كما وجهت الشكر للقائمين على المدرسة وإدارة التربية الخاصة بالمحافظة على المستوى المشرف والجهد المبذول مع طلاب المدرسة.

كما تم تكريم طلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالداخلة أعضاء هيئة التدريس لتفوقهم الدراسي وحصول المدرسة على المركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة أوائل الطلبة.