إنشاء تنكات بميناء الزيتيات لجمع المخلفات البترولية ومياه السرتينة





فى إطار توجيهات وزير النقل باتخاذ كافة الاجراات والآليات اللازمة للمحافظة على سلامة البيئة البحرية بخليج السويس وتقديم خدمة متميزة للسفن ومنع التلوث طبقا لمعايير الهيئة الدولية لسلامة الملاحة البحرية IMO اجتمع اللواء بحرى أيمن صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر لتفعيل بنود بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر والشركة العملية تجميع وتداول المخلفات الزيتية والبترولية بموانى الهيئة .



وقد تم الاتفاق على سرعة قيام الشركة بإنشاء تنكات لاستقبال المخلفات البترولية ومياه السرتينة بميناء الزيتيات بالسويس حيث يتم استغلال ميناء الزيتيات لاستقبال هذه المخلفات من السفن المترددة على الموانى المجاورة له وكذا سفن العابرة لقناة السويس وذلك طبقا للبروتوكول الموقع مع الشركة والبدء فى إنشاء هذه التنكات فورا .



