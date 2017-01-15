محافظ القاهرة يتفقد شارع أحمد تيسير بشرق مدينة نصر

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة شارع أحمد تيسير بحي شرق مدينة نصر والذي يضم محطة مترو الأنفاق " كلية البنات ".

وأصدر تعليماته لمدير مديرية الطرق بالتنسيق مع البحوث الفنية للمرور وجهاز هندسة وتخطيط المرور بالمحافظة بالبدء في مشروع تطوير كامل للشارع وعمل التعديلات المرورية اللازمة لتسهيل الحركة المرورية به مع الوضع في الاعتبار تحديد أماكن انتظار للسيارات ، كذلك تحديد طريقي خدمة مع تطوير شامل للجزيرة الوسطى ، وتحديد أماكن لانتظار الاوتوبيس للربط مع محطة مترو الأنفاق ، وتحديد أماكن لعبور المشاة ووضع إشارات بها مع مراعاة أماكن الدوران .



وأكد المحافظ على سرعة الرفع المساحي للشارع بمعرفة مركز معلومات شبكات المرافق بالاستعانة بخرائط هيئة مترو الأنفاق لتحديد خطوط سير المترو أسفل الأرض والحرم اللازم لها .



وأكد المحافظ على الاهتمام الكامل بالشوارع الجانبية المطلة على شارع أحمد تيسير برفع كفائتها من رصف وأرصفة وإنارة ، وكذلك رفع الاشغالات وتجاوزات المحلات والعناية بالمسطحات الخضراء وتهذيب الأشجار بها .



كما أصدر المحافظ تعليماته بتطوير ورفع كفاءة شارع خضر التوني حتى تقاطعه مع يوسف عباس وعمل التعديلات المرورية اللازمة لتسهيل حركة المرور ،

وكلف م . إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية بتشكيل لجنة تضم مديري مديريات الطرق والأنفاق والمرور وهندسة المرور وهيئة النظافة ومركز شبكات المعلومات ووممثل عن الهيئة العامة لمترو الأنفاق واستشاري طرق لوضع التصور الأمثل لتطوير الشارعين والشوارع الجانبية المحيطة بهم .







