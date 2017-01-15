جامعة سوهاج تعلن تطوير وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بالمستشفى الجامعي

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أنه تمت الموافقة على تطوير وتوسعة وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بالمستشفى الجامعي بتكلفة

16 مليون و890 ألف جنيه بتمويل من أحدالبنوك الاستثمارية، وإنشاء وحدة طوارئ للحالات الحرجة للأطفال بتكلفة11مليونجنيه

بتمويل من أحد البنوك الحكومية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذيعقده رئيس الجامعة مع مجلس قسم الأطفال بكلية الطب، بقاعة مجلس الجامعة، بحضور الدكتور حسان النعماني عميد

الكلية، والدكتور حمدي سعد مدير المستشفى الجامعي، والدكتورمصطفى أبوسديرة رئيس قسم الأطفال، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بقسم الأطفال

بالكلية.

قال رئيس الجامعة أن المستشفى الجامعي تقدم خدمة علاجية لما يقرب من 70% من المواطنين بمحافظات جنوب الصعيد،

مشيرًا إلى أن الارتقاء بالمنظومة الطبية تعد ضمن أوليات إدارة الجامعة، من أجل تقديم أفضل خدمة علاجية للمواطنين بمحافظة سوهاج .

وصرح أن قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفي الجامعي، سيستضيف الخبير المصري العالمي الدكتور محمد وسام خليل استشاري جراحة

مناظير الصدر بمستشفي ابردين بانجلترا، وذلك في الفترة من 1 حتى 7 يوليو القادم لإجراء عمليات جراحية بالمجان، موضحًا

أن تلك تأتي بالتعاون مع مؤسسة (اسمعونا الخيرية)، وأكد أن المستشفي الجامعي حريصة على استضافة الخبراء في جميع التخصصات المختلفة

لخدمة المرضى المترددين عليها من أبناء المحافظة بصفه خاصة وأبناء الصعيد بصفة عامه.

من جانبه، قال الدكتور أيمن عبد الغفار رئيس قسم جراحة القلب والصدر، إنه سيتم إجراء جراحات أمراض وأورام الرئة، والقفص الصدري،

والحجاب الحاجز بالمنظار الجراحي، مضيفًا انه جاري حاليًا مناظرة الحالات التي تحتاج لتلك الجراحات بقسم وعيادة جراحة القلب

والصدر داخل المستشفى الجامعي، وذلك خلال أيام الأحد والإثنين والأربعاء حتي يوم 27 يونية الجاري .

فيما أشار الدكتور حمدي سعد إلى أن افتتاح وحدة الحالات الحرجة سيسبقه عمل تطوير شامل لقسم استقبال الأطفال، ويشمل تبريد وتكييف كامل

وعمل صيانة لجميع الأسرة، وتغيير جميع المراتب، واستكمال جميع النواقص من المستلزمات والأدوات والعمالة اللازمة لتشغيل القسم

وفتحه أمام المواطنين من محافظة سوهاج والمحافظاتالأخرى.

وأضاف الدكتور مصطفى أبوسديرة أن وحدة الحالات الحرجة تقدم خدمة علاجية متطورة للأطفال من سن شهر حتى13 سنة لعدد من

الأمراض منها حالات التسمم، التشنجات، في يوليو القادم.



