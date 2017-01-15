إجراء قرعة علنية لتوزيع منافذ بيع "شباب الخريجين" بالوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد عن إجراء القرعة العلنية للمتقدمين للحصول على منافذ بيع والمنطبق عليهم الشروط الخاصة للحصول على منفذ بيع بديوان عام مركز الداخلة اليوم الأحد



وفي تصريح خاص لبوابة ماسبيرو أكد كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة أنه سيتم الاختيار لمن تنطبق عليه الشروط.

وأضاف إبراهيم، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات منافذ بيع لشباب الخريجين ضمن خطة رئاسة المركز بالتعاون الجهات المختصة والتي تم الإعلان عن شروطها مسبقا وتم فحص الطلبات الخاصة بالمتقدمين تمهيداً لإجراء القرعة العلنية.

وفي سياق متصل، تم التأكيد على ضرورة الانتهاء من سداد رسوم تقنين أراضى وضع اليد للمنتفعين الذين لم يقوموا نسبة ال 25% من ثمن الأرض، والالتزام بسرعة التوجه لمركز الداخلة خلال اسبوع لسداد الرسوم تفاديًا لموجة الإزالة رقم 13 خلال أيام.



