محافظ مطروح يتفقد إعادة تطوير وصيانة ٢٢ سيارة نقل مياه

تفقد اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، عددًا من سيارات نقل مياه الشرب التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بعد تطويرها والاستفادة منها بدلًا من تكهينها وتحقيق أقصى استفادة منها لخدمة أهالي المحافظة.

وأوضح د.إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي أنه تم إعادة تطوير صيانة ٢٢ سيارة نقل مياه بأحدث المعدات وقطع الغيار الجديدة بتكلفة ٧٥٠ ألف جنيه للسيارة الواحدة اعتمادًا على الشاسية الأصلي للسيارة في حين يقدر ثمن السيارة الجديدة بذات المميزات والامكانيات بمبلغ ٣مليون و١٠٠ ألف جنيه.

بينما أشاد محافظ مطروح بالتجربة وما تمثله من جهد في إعادة صيانة السيارات المستهلكة بصورة عملية حفاظًا على المال العام و توفير وترشيد للنفقات مع الحفاظ على الكفاءة العالية لها، موجهًا بضرورة الحفاظ على السيارات المطورة لخدمة أهالي المحافظة ودراسة إمكانية إعادة الصيانة لاستيعاب تحميل كميات أكبر من المياه لتحقيق أقصى استغلال لإمكانياتها بما يساهم في خدمة أهالي مطروح.



