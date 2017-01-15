محافظ الجيزة يوجه بحملات نظافة بشارع الأقصر ودعمه بحاويات ثابتة

تاريخ النشر
استجابة لأهالي شارع الأقصر بحي شمال الجيزة، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس هيئة النظافة والتجميل وحي شمال الجيزة بسرعة رفع المخلفات المتواجدة بشارع الأقصر ومتابعة دورية لحالة النظافة بالشارع.
وقد دفعت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل بحملة مكونة من معدات ولودر وسيارات نقل وعمال نظافة وذلك للعمل على مدار اليوم بشارع الأقصر، كما تم وضع حاويات ثابتة بأماكن نقط تجمع القمامة وذلك لقيام الأهالي بوضعها بالحاويات على مدار اليوم للحفاظ على الحالة العامة للنظافة بالمنطقة.
أضف تعليق
الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير