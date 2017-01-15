استئصال ورم يزن 5 كيلوجرامات من رأس مولود بالمستشفى الجامعي في سوهاج

أكد الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج أن فريقا طبيا من قسم جراحة المخ والأعصاب في المستشفى الجامعي نجح بالتعاون مع قسمي التخدير والأطفال في إنقاذ حياة طفل حديث الولادة يعاني من ورم في الرأس يبلغ حجمه ثلاثة أضعاف حجم رأسه.

وقال عزيز إن الفريق الطبي بالمستشفى قام بإجراء التدخل الجراحي الدقيق لإنقاذ حياة الطفل؛ وذلك في اليوم الثالث من ولادته حيث تم استئصال الورم الذي بلغ وزنه ٥ كيلوجرامات.

من جانبه أوضح الدكتور حسان النعماني عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي أن الطفل وصل إلى المستشفى وكانت حالته العامة سيئة وغير مكتمل النمو، بالإضافة إلى معاناته من ضعف الوزن، مشيرًا إلى أنه تم حجزه بعناية الأطفال حديثي الولادة وإجراء التحاليل والإشاعات اللازمة للوقوف على مدى استعداده لإجراء العملية الجراحية.

كما أكد الدكتور حمدي سعد مدير المستشفى الجامعي أن الفريق الطبي نجح في استئصال الورم؛ حيث تم الحفاظ على الشرايين والأوردة المخية وجميع المناطق الحيوية بالمخ، وتم استكمال حجز المولود بعناية الأطفال لاستكمال العلاج والمتابعة؛ وذلك تحت إشراف الدكتور مصطفي أبو سديرة رئيس قسم الأطفال.

وأشار الدكتور مؤمن المأمون رئيس قسم جراحة المخ والأعصابإلى أن الطفل يبلغ عمره الآن عشرة أيام وهو بصحة جيدة وعلاماته الحيوية منتظمة ولا يعاني من أي ضعف بأي طرف من الأطراف الأربعة.