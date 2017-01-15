محافظة المنيا تنفذ برنامج "تعزيز المواطنة" بـ 44 قرية

أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، تواصل فعاليات لجنة المواطنة وقبول الآخر أعمالها من خلال برنامج "تعزيز المواطنة" والذي يستهدف 44 قرية جديدة بمراكز المحافظة من القرى الأكثر احتياجًا حتى 30 يونيو 2020، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.



وأضاف المحافظ أن الجهات المشاركة في الفعاليات ستواصل تقديم خدماتها وأنشطتها في القرى المستهدفة، في إطار الخطة الاستراتيجية للمحافظة، والتي قوامها الأساسي بناء الإنسان و تعزيز العمل والبناء والتنمية ودمج جميع عناصر المجتمع، وإعادة قوافل التنوير والثقافة في كل المجالات.

أوضح المحافظ أن البرنامج بدأ تنفيذه بـ 4 قرى هي بني روح وطهنا الجبل وأبوالصفا ودلجا، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبمشاركة عدد من الجهات التنفيذية مثل التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والأوقاف والمجلس القومي للمرأة، لافتاً أن الأنشطة السابقة للجنة والتي بدأت منذ مارس الماضي شهدت إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، مما دفع المحافظة إلى الاستمرار في تقديم الأنشطة والفعاليات في قرى جديدة.

وأكد المحافظ أن المبادرة تستهدف العديد من القرى الأكثر احتياجًا بهدف نشر الوعي الثقافي، الذي يُعد ركيزة في بناء الإنسان وتنمية المجتمع، وأحد محاور خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.

تضمنت الفعاليات في قرية دلجا بمركز ديرمواس أنشطة ثقافية ورياضية وعروض فنيه لفرقة أسوان للفنون الشعبية، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية عن المواطنة وقبول الآخر وقري لها تاريخ وترشيد المياه، بالإضافة إلى تنفيذ ورش رسم وتدريب خط عربي وكروشيه وتشكيل نحاس وفضه ومعرض تربيه فنيه، وحملات نظافة وتسوية وتمهيد للطرق وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة وتسيير قوافل طبيه وبيطرية وتموينيه لخدمة أهالي القرية.

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الفعاليات والأنشطة منها، إقامة عدد من الورش الحرفية مثل ورش للفنون التشكيلية وورشة قطعة ديكور من الخشب البوهيمي وورشة وحدة إضاءة من المعدن المفرغ وحرف ومشغولات للمرأة مثل الخرز والاكسسوارات وجلود بالكروشيه، ورشة فنون تشكيلية للأطفال.