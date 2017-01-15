تنفيذ 115 فعالية متنوعة لحملة "أنت أقوى من المخدرات" في المنيا

نظمت إدارة الشباب والطلاب بمحافظة المنيا، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء، 115 فعالية و 5 ندوات ميدانية جديدة بقرى المحافظة ضمن حملة " أنت أقوى من المخدرات " للتوعية بخطورة الإدمان وأهمية العلاج المبكر الذي توفره الدولة بالمجان.



قالت ماريا نعيم مدير عام إدارة الشباب والطلاب بالمحافظة, إن الفعاليات والندوات التي قامت بها المحافظة خلال شهر أغسطس الحالي, شملت قرى مركز المنيا مثل "تله ونزلة حسين والبرجايه وبني أحمد ودمشير"، بالإضافة إلى العاملين بالمنطقة الصناعية والمصالح الحكومية والهيئات وطلاب الجامعة والسائقين، كما تم تنظيم مارثون رياضي و مسابقة فنية للشباب في الشعر والرسم والمسرح، وتم توزيع جوائز على الفائزين .

وأضافت أن الفعاليات شملت لقاءات مباشرة مع المواطنين من خلال فريق شباب المتطوعين لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بإشراف مسئولي الصندوق للتحذير من خطورة الإدمان والمخدرات، وضرورة تبني كافة أفراد المجتمع لتلك القضية الهامة، وكيفية التعامل مع أية حالة إدمان تواجههم.

وأوضح بلال شعبان منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان للمحافظة، أنه تم افتتاح مركز "العزيمة" لتأهيل مرضى الإدمان منذ 4 أشهر، وبدأ في استقبال بعض الحالات من محافظات الصعيد للعمل على دمجهم مرة أخرى في المجتمع وضمان عدم عودتهم لطريق المخدرات مرة أخرى, بالإضافة إلى الندوات والمبادرات الميدانية بالشوارع والمناطق الحيوية، والحديث مع الشباب والمواطنين بواسطة مسئولي الصندوق وفريق المتطوعين عن خطورة المخدرات والإدمان والعمل على رفع الوعي لديهم بخطورة تلك القضية على المجتمع، وتوضيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة المرتبطة بتعاطي المخدرات، حيث يقدم الصندوق كافة الخدمات العلاجية بسرية تامة عقب الاتصال بخدمات الخط الساخن.