محافظ المنوفية يشهد فعاليات حفل العيد القومي للمحافظة

شهد اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية مساء أمس فعاليات احتفالات المحافظة بعيدها القومي بقاعة المؤتمرات بكلية الهندسة بشبين الكوم بحضور محافظي الدقهلية والبحيرة والقليوبية ومدير أمن المنوفية ورؤساء جامعتي المنوفية والسادات وعدد من الوزراء والمحافظين السابقين وسكرتير عام مساعد المحافظة والمستشار العسكري للمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب ووفد بيت العائلة المصرية في المنوفية ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وقيادات المجتمع المدني.

وفى بداية كلمته دعا محافظ المنوفية الحضور الى الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، موجها الشكر لجميع الحضور لتلبية الدعوة لمشاركة أبناء المنوفية الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، بينما قام باستعراض نبذة مختصرة عن أعلام وقامات المنوفية والمعالم التي تشتهر بها المحافظة؛ وكذلك استعراض موجز لأهم إنجازات المحافظة الخاصة بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات بالمحافظة.

كما أكد المحافظ أنه منذ توليه مسئولية المحافظة عمل على إنشاء منظومة عمل متناغمة بين ديوان عام المحافظة والجهات التنفيذية ورجال الأعمال والمجتمع المدني لتخطى الصعاب والتحديات، مشيرا إلى أنه تم التغلب على بعضها ولا نزال في حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لبلوغ آمال المواطنين المشروعة، مضيفًا أنه تم تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع القطاعات لهذا العام.

هذا وقد تضمن الحفل مجموعة من الفقرات الغنائية قدمتها الفرقة القومية للموسيقى العربية لثقافة المنوفية بقيادة الدكتور سمير قمري، كما تضمنت الاحتفالية بعض الفقرات الشعرية "قصيدة المنوفية - وطني حياتي - بلدي مصر - تراب بهية ".

من جانبه أعرب رئيس جامعة المنوفية عن وسعادته باستضافة الجامعة لهذا الحفل، مؤكدا أن اليوم يمثل ذكرى عزيزة وغالية محفوظة في وجدان أبناء المنوفية ذكرى دنشواي، والتي جسدت بطش المستعمر وبطولة وتضحية الشعب المصري، وفى ختام حديثه وجه تحية إجلال وتقدير لكل من قدم روحه من أبناء الجيش والشرطة فداءً لتراب وطنه وأهدى درع الجامعة لمحافظ المنوفية.

وفى نهاية الحفل كرم محافظ المنوفية عددا من المتميزين من أساتذة جامعة المنوفية والسادات الحاصلين على جوائز تقديرية من الدولة، كما كرم أوائل الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2019، وكذلك أوائل الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية من المكفوفين وقيادات مديرية الصحة لحصول المنوفية على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الحملة الرئاسية "100 مليون صحة".

كما تم تكريم فريق مركز شباب سنتريس بأشمون لفوزه بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في دوري مراكز الشباب لهذا العام النسخة السادسة وتكريم قيادات فريق المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي وفريق أكاديمية جلهوم للجمباز لوصول الفريق إلي المرحلة النهائية في برنامج المسابقات أرب جوتالنت الشهير وعدد من رجال المجتمع المدني الذين أسهموا في خدمة المحافظة.