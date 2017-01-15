اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

ضبط طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه بناحية الحادقه ودرب الطباخين بالفيوم

ضبط طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه بناحية الحادقه ودرب الطباخين بالفيوم

تاريخ النشر

تمكنت حمله تحت إشراف عبد الفتاح شرف وكيل وزارة تموين الفيوم، وبرئاسة المهندس حمّاد سالم عطية مدير عام إداره تموين بندر أول، والمهندس سليمان داود مخيمر رئيس الرقابة، والمفتشون زغلول حسن أحمد، وهبة محمد علي من ضبط طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه بناحية الحادقه ودرب الطباخين، وتم تحرير محاضر بأرقام 470، و471 جنح أمن دوله طوارئ قسم الفيوم أول.

كما تم تحرير العديد من المحاضر المتنوعه ما بين عدم الإعلان عن الأسعار لدى تجار التموين، ونقص وزن للخبز وأخطرت النيابه التي تولت التحقيق.

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content