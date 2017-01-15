ضبط طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه بناحية الحادقه ودرب الطباخين بالفيوم

تمكنت حمله تحت إشراف عبد الفتاح شرف وكيل وزارة تموين الفيوم، وبرئاسة المهندس حمّاد سالم عطية مدير عام إداره تموين بندر أول، والمهندس سليمان داود مخيمر رئيس الرقابة، والمفتشون زغلول حسن أحمد، وهبة محمد علي من ضبط طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه بناحية الحادقه ودرب الطباخين، وتم تحرير محاضر بأرقام 470، و471 جنح أمن دوله طوارئ قسم الفيوم أول.

كما تم تحرير العديد من المحاضر المتنوعه ما بين عدم الإعلان عن الأسعار لدى تجار التموين، ونقص وزن للخبز وأخطرت النيابه التي تولت التحقيق.