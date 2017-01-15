محافظ البحر الأحمر يناقش عددا من الموضوعات البيئية

التقى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم السبت، بالدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شئون البيئة، لمناقشة عدد من الموضوعات البيئية داخل نطاق المحافظة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون الدائم والمثمر بين المحافظة وقطاعات وزارة البيئة.

حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات البيئية التي تقع داخل نطاق المحافظة، منها معاينة مواقع امتياز شركة الشلاتين للثروة المعدنية، مشيرًا إلى أنه قد تم تشكيل لجنة عمل بحضور جميع الجهات المعنية لاقتراح الأسلوب الأمثل للتعامل مع ظاهرة التنقيب العشوائي.

وأكد المحافظ أنه تم اتخاذ إجراءات صارمة لوقف استخلاص الذهب من مناطق الإنتاج بالسيانيد أو الزئبق حتى لا تؤثر علي البيئة أو التربة أو المياه بتلك المناطق، والعمل على استخدام مواد بديلة صديقة للبيئة، مع المتابعة الدورية لشركة التنقيب عن الذهب.

وخلال الاجتماع أشاد رئيس جهاز شئون البيئة بخطوات تنفيذ منظومة الأكياس الصديقة للبيئة ومنع انتشار استخدام الأكياس والعلب البلاستيكية بالمطاعم وأسواق الجملة وأسواق الخضار والفاكهة، مشيرًا إلى أن محافظ البحر الأحمر لديه رؤية واعية ومستقبلية في اتخاذ قرار منع استخدام الأكياس البلاستيك وتحويل المحافظة ومدينة الغردقة إلى استخدام الأكياس صديقة البيئة، موضحًا بأن الجهاز يسعي جاهدًا لتبني وتنفيذ هذه المنظومة في جميع محافظات الجمهورية من أجل الحفاظ علي البيئة.

وأوضح المحافظ أنه قام بإصدار قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيك بالمحال العاملة في مجال الغذاء والصيدليات، بالإضافة إلى حظر استخدام الأدوات البلاستيك التي تستخدم لمرة واحدة في كل أنشطة المشروبات والأطعمة، مثل السكاكين والمعالق والشوك البلاستيك والأكواب والأطباق بالمطاعم، وجاري العمل علي تصنيعها من مواد ورقية صديقة للبيئة، مضيفًا أنه وجه تعليماته إلى جمعية "هيبكا" بعمل حملات توعية حول الآثار السلبية للبلاستيك على الحياة البحرية والبرية وصحة الإنسان.

كما ناقش محافظ البحر الأحمر كيفية تنمية الجزر الواقعة داخل المحافظة سياحياً ودعمها بأنشطة سياحية لا تؤثر على البيئة، والعمل على دراسة جميع الأنشطة المقترح إقامتها على هذه الجزر لتعظيم الاستفادة منها بقدر الإمكان لزيادة الدخل القومي، مع مراعاة تقليل الضغوط البيئية على هذه الجزر، مشيرًا إلى أن سياحة الجزر تستهدف قطاع خاص من السياح.

وأضاف عبد الله أنه أصدر تعليمات بتركيب أجهزة تتبع "GPS" على كل المراكب، حتى يتم معرفة خطوط سير تلك المراكب وأماكن توقفها وانتقالها، لكي لا تتجاوز الحدود الموضوعة لها، مشيرًا إلى أن هناك محاسبة لكل من يخطئ وستكون العقوبة سواء بالغرامة والإيقاف أو المصادرة للمركب في بعض الحالات.

وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ البحر الأحمر على ضرورة تكاتف جميع الجهات داخل الدولة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات، موضحًا أن صحة الإنسان والحفاظ على البيئة هي الأولوية التي يعمل من خلالها، ويجب العمل على تعميم هذا المفهوم في كل المحافظات.



