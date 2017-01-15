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إزالة التعديات على 9 أفدنة من أملاك الدولة بالوادي الجديد

إزالة التعديات على 9 أفدنة من أملاك الدولة بالوادي الجديد

تاريخ النشر

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد بالتعاون مع قسم شرطة بلاط بتنفيذ قرار إزالة رقم 100 لسنة 2019  لمساحة 9 أفدنة من أملاك الدولة بشمال غرب مدينة بلاط، وذلك ضمن حملات الإزالة للتعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المركز.

صرح بذلك المهندس عادل عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، مؤكدًا أن هذه الحملة تأتي في إطار تفعيل القانون واستعادة حق الدولة والشعب، مضيفا أن حملات الإزالة مستمرة ضد المتقاعسين عن سداد حق الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة كافة أشكال التعدي على الأراضي واستردادها بشكل كامل.

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