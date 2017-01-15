وكيل "صحة الوادي الجديد" تشدد على تفعيل منظومة الخط الساخن

شددت الدكتورة السيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، على مديري المستشفيات بكل مدن المحافظة بضرورة تفعيل منظومة الخط الساخن "0922936922"، "01000076903" للطوارئ والرعاية العاجلة وأسرة العناية المركزة.



كما شددت على ضرورة التأكد باستمرار من توافر المستلزمات وأدوية الطوارئ واتباع معايير مكافحة العدوي والجودة في كل الوحدات، مع الاهتمام بالنظافة وحسن معامله المرضى والاستغلال الأمثل للأجهزة الطبية، وضرورة تكثيف المرور على المستشفيات والوحدات لتحقيق المزيد من الانضباط، مؤكدة أن المديرية على استعداد كامل لتقديم الحلول السريعة لكل المشكلات التي ستواجه مديري الإدارات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته وكيل وزارة الصحة مع مديري المستشفيات، بحضور مديري إدارات الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات والأطفال "المبسترين" والصيانة بكل مستشفيات المحافظة، ووجهت خلال الاجتماع باستكمال أعمال الصيانة اللازمة بالمستشفيات.



